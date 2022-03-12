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السبت 12 آذار 2022 ساعة 09:05

الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد

الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
وفي تصريح صحفي ادلى به في ختام زيارته لمحافظة مازندران شمال ايران، اعتبر آية الله رئيسي اصدار التراخيص للاستثمارات من الامور التي ينبغي اخذها بجدية، وقال: لو واجه خالق فرص العمل او المستثمر مشاكل فمن شان ذلك ان يؤدي الى احباطه والتوجه الى دول اخرى.

واوضح بان الحكومة الثالثة عشرة تتابع مسالة تسهيل توظيف الاستثمارات واضاف: نحن ندعو المستثمرين الاجانب لمزاولة الانشطة الاقتصادية في بلادنا فكيف من الممكن ان لا يحظى المستثمر المحلي بالدعم.

واكد بان نهج الحكومة هو دعم الاستثمار وخلق فرص العمل واضاف: انني اقول لجميع المستثمرين بان الحكومة بضمانها اصل راس المال والارباح تعتزم تسهيل قضية الاستثمار.

وقال رئيس الجمهورية: اننا نستهدف في موازنة العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة وان هذا النمو يتحقق عن طريقين؛ زيادة الاستثمارات وزيادة الانتاجية، وبناء عليه يتوجب على كافة المدراء في انحاء البلاد دعم المستثمرين وخالقي فرص العمل ولا ينبغي ان يواجه المستثمر مشكلة باي حال من الاحوال.

*ميناء امير آباد فرصة اقتصادية للمنطقة

واعتبر رئيس الجمهورية منطقة ميناء امير آباد الاقتصادية الخاصة بنية تحتية واقتصادية مناسبة لمحافظة مازندران وقال: ان اميرآباد يجب ان تكون مركز تجارة وكذلك مركز صادرات كي يتم من خلاله الى جانب استيراد السلع الاساسية تصدير محاصيل مازندران الزراعية ايضا.

وقال الرئيس آية الله رئيسي: خلال اجتماعنا في موسكو كان ميناء اميرآباد احد الموانئ التي اخذها الجانب الروسي بنظر الاعتبار والذي بامكانه ان يكون مؤثرا للاتصال مع المنطقة.

واكد ضرورة العمل لزراعة السلع الاساسية في البلاد للاستغناء عن استيرادها من الخارج وقال: نحن لا يمكننا ان نكون مستوردين للسلع الاساسية دوما، وان احدى القضايا التي خططنا لها في الحكومة هي تحقيق الاستقلال في زراعة السلع الاساسية كي لا نكون بحاجة الى استيرادها من الخارج، وان هذا الامر ممكن في مختلف انحاء البلاد.
رقم : 983382
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