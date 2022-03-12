الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 آذار 2022 ساعة 09:07

البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار

البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي عبر "تويتر" تعليقا على بيان القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة أرامكو السعودية: "صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشئات النفطية للعدو حتى رفع الحصار، وعلى أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار باستعادة حقول النفط والغاز، والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن اليوم تنفيذ عمليةَ "كسر الحصار الأولى" في الداخل السعودي رداً على تصعيد التحالف السعودي وحصاره.
رقم : 983383
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
12 آذار 2022
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
12 آذار 2022
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
12 آذار 2022
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
12 آذار 2022
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
11 آذار 2022
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
11 آذار 2022
رئيسي يزور مازندران
رئيسي يزور مازندران
11 آذار 2022
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
11 آذار 2022
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
11 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
10 آذار 2022
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
10 آذار 2022
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"
10 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"