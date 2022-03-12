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السبت 12 آذار 2022 ساعة 09:08
الشيخ الخزعلي يوجه دعوة للقوى الشيعية والكردية
اليكم نص التغريدة:
مصدر :
وكالات
رقم :
983384
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