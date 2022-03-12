الشيخ الخزعلي يوجه دعوة للقوى الشيعية والكردية

اسلام تايمز (العراق)- عبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، بالتطورات السياسية الاخيرة فيما وجه دعوة الى القوى الشيعية والكردية.