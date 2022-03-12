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السبت 12 آذار 2022 ساعة 09:10

واشنطن: سندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا ولكن بشرط

واشنطن: سندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا ولكن بشرط
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "أكدنا أننا سنعيد النظر في بعض النقاط من سياسة العقوبات فقط في حال كان هناك تقدم ملموس في المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفنزويلي إلى الديمقراطية الحقيقية".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن وفدا أمريكيا زار كاراكاس مؤخرا، حيث ناقش ملف "أمن الطاقة" إلى جانب مواضيع أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
مصدر : وكالات
رقم : 983385
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