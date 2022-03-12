اليمن يبارك عملية ‘‘كسر الحصار الأولى‘‘

واعتبر التحالف وحزب الحق في بيانين منفصلين ، العملية تدشيناً لعمليات قادمة وحقاً يمنياً مشروعاً في مواجهة استمرار تحالف العدوان في حصاره على كل مقومات الحياة للشعب اليمني، وآخرها إمعانه في تضييق وصول سفن المشتقات النفطية بهدف مضاعفة معاناة اليمنيين.



وأشار التحالف إلى أن الممارسات اللا إنسانية المسكوت عنها أمميا توجب على الشعب اليمني، ممثلاً بالقوات المسلحة اليمنية، الردع ومواجهة التصعيد بكافة السبل المتاحة.



وجدد بيان تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان التفويض، للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والمؤسسة العسكرية في اتخاذ الخيارات لمواجهة الحصار وكسره ومقارعة ومواجهة العدوان ومقاومة الاحتلال حتى تحرير الوطن من دنس الغزاة.



وأهاب بأبناء الشعب اليمني تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي إلى جانب القيادة والجيش، وإنجاح حملة إعصار اليمن، حتى تحقيق النصر.



وأكد حزب الحق تأييده لهذه العملية النوعية.. وقال: “نشد على أيدي قواتنا المسلحة والقوة الصاروخية والجوية، ونطلب منهم الاستمرار في هذه الخطوات الدفاعية الضرورية لردع قوى الاستكبار العالمي، وأدواته العميلة في المنطقة كالنظامين السعودي والإماراتي.



واعتبر هذا الرد حقا طبيعيا مشروعا وقانونيا للشعب اليمني، كفلته كل القوانين الإنسانية والدولية.



ونصح قيادة تحالف العدوان أن توقف عدوانها على الشعب اليمني لتتجنب العواقب الوخيمة التي ستمنى بها.. مشيرا إلى أن دول العدوان لن تكون بمنأى عن استهداف القوات المسلحة اليمنية التي تستطيع اليوم الوصول إلى عمق أي دولة من دول العدوان.



وحمّل البيان تحالف العدوان والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومبعوثها، مسؤولية الحصار والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.. مؤكدا أن الحصار جريمة إبادة جماعية، ولن يقف الشعب اليمني مكتوف الأيدي في مواجهته على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والقانونية.



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القيادة، ورفد جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.



بدورها باركت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، عملية “كسر الحصار الأولى” التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بتسع طائرات مسيرة استهدفت مصفاة ومنشآت أرامكو في العمق السعودي.



وأشادت هيئة الرئاسة في بيان لها، بهذه العملية النوعية التي عكست جاهزية القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عمليات عسكرية في إطار حق الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ سبع سنوات.



وأكدت هيئة الرئاسة، تأييدها لكل عمليات الردع التي تنفذها القوات المسلحة ضد تحالف العدوان الذي يمارس كل أنواع الإجرام بحق الشعب اليمني وتشديد الحصار في الفترة الأخيرة ما أدى إلى تعطيل المنشآت الصحية والحيوية وعرض الملايين من اليمنيين للموت البطيء.



وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني وهو على مشارف العام الثامن من الصمود، ازداد قوة وصلابة ورفع حالة الاستنفار القصوى للوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية باعتبار ذلك الخيار الوحيد لكسر الحصار وإنهاء العدوان بقيادة أمريكا وأعوانها في المنطقة.



ودعا بيان هيئة الرئاسة، إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والتفاعل مع حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار.



كما باركت السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات، عملية “كسر الحصار الأولى” التي نفذتها القوات المسلحة في عمق العدو السعودي.



واعتبرت في بيانات لها، عملية “كسر الحصار الأولى” رداً مشروعاً على تصعيد دول العدوان ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الضرورية للشعب اليمني.



وأعلنت تأييدها لكل خطوات وخيارات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة الحصار وردع دول العدوان، حتى إيقاف عدوانها ورفع حصارها.



وأشادت بالإنجازات النوعية للقوات المسلحة والطيران المسير، والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته.



ودعت السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات، جميع أحرار الشعب اليمني، إلى مواصلة النفير العام والمشاركة في حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والإستنفار.



كما دعت إلى مواصلة دعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ورفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر من أرض اليمن.



وكانت قد أكدت القوات المسلحة اليمنية نجاح سلاح الجو المسير في تنفيذ عملية هجومية كبرى "عملية كسر الحصار الأولى" وذلك باستهداف منشآت حيوية في عمق السعودية.



وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان القاه العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة أن العملية العسكرية نفذت بواسطة 9 طائرات مسيرة.



