السودان.. تفاصيل خطيرة في قضية 'خلية شرق النيل' الإرهابية

وأفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن "متحريان مثلا، الأول مساعد شرطة والثاني نقيب يتبعان لفرعية مباحث شرق النيل أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال".



وكشف المتحريان تفاصيل خطيرة في قضية "خلية شرق النيل الإرهابية" اتضح خلالها بأن "المتهم الأول أخضع لدورة تدريبية لثلاثة أشهر من قبل جماعة الإخوان في تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية، وقام على إثرها بتصنيع متفجرات بطلب من النظام الذي ينتمي له".



ونبهت التحريات بأن "المتهم تم تهريبه للسودان واستئجار منزل له بمنطقة المايقوما بشرق النيل لتصنيع 80 كيلو غرام من المواد المتفجرة وإرسالها لجماعته بمصر".



فيما كشفت التحريات بحسب صحيفة "الانتباهة" بأن "عددا من المتهمين على ذمة القضية قد جرى اعتقالهم بمصر وصدرت أحكام غيابية ضدهم تتراوح ما بين 5-10 سنوات وذلك لانتمائهم لحركة الإخوان المسلمين ومشاركتهم في تظاهرات ضد الحكم في مصر في العام 2013".



ونفى جميع المتهمين بالتحريات عن انتمائهم لأي جماعات إرهابية بالسودان أو استهدافهم أمنه، فيما أكد آخرون منهم بالتحري أنهم "يستهدفون نظام الحكم بدولتهم مصر"، وفق ما أفادت صحيفة "الراكوبة".