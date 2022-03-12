إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة

وقالت الوكالة "إن نظام سلاح الليزر "ساتب" هو اسم إنجاز ونتاج صناعة الدفاع في إيران في مجال أسلحة الليزر، والتي أصبحت اليوم مهمتها حماية وحراسة الأماكن الحساسة والحيوية في البلاد.



وأشارت الوكالة في تقرير لها إن "ميزة استخدام مثل هذه الأنظمة هي سرعتها العالية ضد الأهداف الجوية مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز".

ووفق الوكالة "يتميز ساتب بسرعته العالية ضد الأهداف الجوية مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز كونها تتحرك بسرعة فائقة"، مضيفة إن "صناعة هذه الأسلحة هي من إنجازات منظومة الدفاع الإيرانية".



وتابع التقرير إن "إيران تأتي ضمن الدول الست القادرة على صنع أسلحة الليزر في العالم و”ساتب” هي الاسلحة الايرانية"، لافتة إلى أن "يشمل نظام الليزر أسلحة تركب على متن الطائرات، مرفقة بمعدات للتحكم الأرضي ورادارات من شأنها المساعدة على العثور على الأهداف".