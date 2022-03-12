واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بـ2.2 مليار دولار

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.



وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.



وعلى صعيد منفصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 27” مع وزير الدولة البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الـ26 للمؤتمر، جهود إعداد وتحضير الدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها شرم الشيخ المصرية في نوفمبر المقبل.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاجتماع أكد حرص مصر على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف للبناء على ما تحقق في مؤتمر غلاسكو، وما أسفرت عنه من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة، وما توليه مصر من أولوية خاصة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، في ضوء الأجندة الطموحة التي تتبناها الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.