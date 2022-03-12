الخارجية الروسية تحذر قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا

وأكد ريابكوف أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من عواقب تصدير أسلحة إلى أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو هناك حاليا، قائلا إن قوافل أسلحة تصل إلى هذا البلد من الخارج "قد تصبح هدفا عسكريا للجيش الروسي".



وتابع: "حذرنا الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".



وذكر ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن واشنطن لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.