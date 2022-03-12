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السبت 12 آذار 2022 ساعة 15:50

الصحة الإيرانية تسجل 120 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 120 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم السبت 12 آذار/مارس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و831 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 2 آلاف و219 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و119 الفا و763 شخصا.

وأضافت أن 2آلاف و921 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و774 الفا و197 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و179 آلاف و304 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 983454
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