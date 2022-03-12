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السبت 12 آذار 2022 ساعة 16:28
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري
وذكرت مصادر محلية أن ” 24 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة للاحتلال الأمريكي في طريقها باتجاه شمال العراق”.
رقم :
983459
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