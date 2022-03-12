الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 آذار 2022 ساعة 17:16

خطيب زادة: نعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو

خطيب زادة: نعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو
وقال خطيب زاده في الملتقى السنوي الخامس عشر للطلاب والأساتذة الإيرانيين في الخارج، الذي عقد اليوم في مشهد، أن المقاومة هي أهم تعريف للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واضاف: إن إيران في نقطة مهمة من التاريخ؛ لدينا دولة ذات مكانة وقوة وامكانيات عالية، والغرب يسعى لتقليص ثروة إيران ونخبها.

وأضاف: إن السياسة الخارجية في العصر الجديد تقوم على المقاومة والصمود، ونحن في الجهاز الدبلوماسي لا نسمح لأحد أن يقرر نيابة عنا، ولحسن الحظ في كل هذه السنوات تمكنا تحقيق القوة من خلال توظيف القدرات العلمية.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال: إن النظام الدولي يتغير، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد تم تجهيز الأرضية للحرب الأوكرانية الروسية منذ 3 عقود، ولكنها بدأت مؤخراً. سياسة إيران في هذا الصدد مستقلة وقائمة على السياسة الخارجية لأننا نعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو.

وأوضح خطيب زاده أننا لسنا تابعين لأي دولة، وقال، نحن أقوياء بما فيه الكفاية ولا نتوانى عن أي جهد لحماية المصالح الوطنية واستقلال وسيادة البلاد، ومن ناحية أخرى، لا نسمح لأي دولة الاستغلال أو التدخل.
رقم : 983464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
12 آذار 2022
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
12 آذار 2022
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
12 آذار 2022
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
12 آذار 2022
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
12 آذار 2022
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
11 آذار 2022
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
11 آذار 2022
رئيسي يزور مازندران
رئيسي يزور مازندران
11 آذار 2022
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
11 آذار 2022
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
11 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
10 آذار 2022
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
10 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"