الأمن السوري يضبط قنابل إسرائيلية في ورشة منزلية بدرعا

وقال مصدر أمني أن وحدة أمنية داهمت منزلا في بلدة النعيمة، تحو 5 شرق مدينة درعا، يستخدم كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وعثرت ضمنه على معدات صيانة وتصنيع أسلحة وبعض المناظير المقربة كتلك التي تستخدم للقناصات، بالإضافة إلى مستوعبات ذخيرة متنوعة للمسدسات وأسلحة متنوعة أخرى.



وأضاف المصدر الأمني: كما تم العثور ضمن الوكر على قنابل إسرائيلية الصنع ولوحات سيارات مزورة وأجهزة اتصال لا سلكي ومعدات أخرى. وكشفت المصادر أن الشخص المطلوب لم يتم العثور عليه داخل المنزل.



وبين الفينة والأخرى، تقوم الأجهزة الأمنية السورية بضبط مستودعات ومخابئ أسلحة بالتعاون مع السكان المحليين في مختلف إرجاء المحافظة.