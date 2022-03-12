الاستخبارات العراقية تطيح بعنصرين من ’داعش’ في بغداد

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملتين منفصلتين من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب ) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي".



وبينت، أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترف الارهابي الاول والمكنى ابو عبيدة بعمله بمايسمى فرقة نهاوند الداعشية، فيما اعترف الارهابي الثاني بعمله كسائق عجلة حفريات اوكار داعش"، موضحة أن "عملية إلقاء القبض عليهما تمت ضمن محافظة بغداد".



وأشارت الوكالة إلى "تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".