الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 آذار 2022 ساعة 20:03

الكشف عن اتفاق بين الصدر والمالكي على اعلان الكتلة الأكبر

الكشف عن اتفاق بين الصدر والمالكي على اعلان الكتلة الأكبر
وقال الصالحي ان ” اجتماع قوى الاطار التنسيقي مساء امس ثمن مبادرة زعيم التيار الصدري باجراء اتصال مع رئيس ائتلاف دولة القانون بشأن حلحلة الازمة السياسية , كذلك تم مناقشة ما طرحه السيد مقتدى الصدر خلال الاتصال مع المالكي ” .

وأضاف انه ” بعد ان انتهاء اجتماع قوى الاطار التنسيقي تم اجراء اتصال من قبل المالكي بالصدر حيث تم الاتفاق على اعلان الكتلة الأكبر بين الاطار والتيار في جلسة البرلمان المقبلة”.

وأشار الصالحي الى ان “الطرفين اتفقا على اجراء مشاورات للاتفاق النهائي على تسمية رئيس الوزراء المقبل وان حظوظ جعفر الصدر هي الأقوى بتسميته رئيسا للوزراء ” .

يذكر ان قوى الاطار التنسيقي عقدت اجتماعا بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري , بعد ساعات على الاتصال الهاتفي المفاجئ بين الصدر والمالكي.
رقم : 983478
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
12 آذار 2022
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
12 آذار 2022
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
12 آذار 2022
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
12 آذار 2022
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
12 آذار 2022
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
11 آذار 2022
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
11 آذار 2022
رئيسي يزور مازندران
رئيسي يزور مازندران
11 آذار 2022
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
11 آذار 2022
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
11 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
10 آذار 2022
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
10 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"