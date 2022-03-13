إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها "إنه تم تعليق الجولة الجديدة من المفاوضات مع السعودية التي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في العاصمة العراقية بغداد".



وقالت المصادر الإيرانية "إن إيران طلبت من جانبها تعليق المحادثات المقررة مع المملكة العربية السعودية بالعاصمة بغداد"، من دون تقديم مزيد من المعلومات عن أسباب القرار.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن أمس السبت، على هامش مؤتمر أنطاليا بتركيا "أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء المقبل، لتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".



وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين امیر عبد اللهیان، اعلن في وقت سابق ان بلاده ستشارك قريباً في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين.



وفي مطلع مارس/آذار الجاري، أعلن عبد اللهيان، إن طهران ترحب بإقامة علاقات ثنائية مع المملكة العربية السعودية.



وأوضح عبد اللهيان في مقابلة مع الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، على سؤال حول العلاقات الإيرانية السعودية والتصريحات الأخيرة لمسؤول سعودي رفيع المستوى، "إن علاقات إيران مع المملكة العربية السعودية ليست قائمة على أساس قرار الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد".



وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن قبل ايام عن احتمال عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع إيران.



وأجرت إيران والسعودية جولات مفاوضات خلال العام الماضي في العاصمة بغداد في محاولة لتجاوز الأزمة بين البلدين وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه سابقاً.



وفي منتصف من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران إن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي.