الأمن الإيراني يفكك شبكة تجسس اسرائيلية

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مدير عام جهاز الأمن والمخابرات في أذربيجان الغربية، قوله إنه ”تم تفكيك أكبر شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل، وإنه تم الحصول على معدات أسلحة وذخائر لهذه الشبكة في المحافظة“.



وأضاف ”هذا الأسبوع، تم تحديد شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في أذربيجان الغربية، وتسليم عناصرها إلى السلطات القضائية"، مبيناً "كانت شبكة التجسس هذه تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف عناصر، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة".



وأردف بالقول إن ”جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قام بتجنيد العناصر في محافظة أذربيجان الغربية من أجل المال فقط، وكانوا يهدفون إلى شن عمليات تخريبية في المحافظة“، بحسب وكالة ”تسنيم“.



وقال المسؤول الإيراني للوكالة ”كما تم تفكيك أكبر عصابة أسلحة وذخائر كانت تهدف إلى تخريب الحدود والمحافظات العميقة قبل أكثر من شهرين“.