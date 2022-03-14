الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 09:38

وزير الداخلية الايراني: لن يمر اي اعتداء ومؤامرة ضد البلاد بلا رد

وزير الداخلية الايراني: لن يمر اي اعتداء ومؤامرة ضد البلاد بلا رد
وفي تصريحه خلال مراسم احياء ذكرى "الشهيد مهدي باكري" بمدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية، شمال غرب ايران، الاحد، اكد وحيدي بان الشعب الايراني مرغ أنف الاستكبار بالتراب وقال: ان المسؤولين الاميركيين اعترفوا للمرة الاولى بانهم فرضوا اكبر اجراءات الحظر ضد ايران بهدف ممارسة الضغوط القصوى عليها لكنهم فشلوا في ذلك.

وأضاف: ان العدو اليوم يدرك ان اي مؤامرة واعتداء ضد البلاد، لن يمر دون رد بالتاكيد.. وهم قد أدركوا ذلك، لكنهم في بعض الاحيان يخطئون ويتصورون انهم يمكنهم قتل أحد أعزائنا دون ان يلتقوا الرد.

وتابع: على عدونا اليوم ان يدرك أكثر من أي وقت آخر، ان شعبنا الشامخ ومقاتلينا لن يدخروا وسعا في التصدي لمؤامراته حتى الرد عليها.

وأردف: اننا لا ننسى المؤامرات وأضرارها، والآن فإن لدى شعبنا القدرة على الرد عليها، والحمد لله فإن الشعب والشهداء والقيادة في صف واحد، وان النصر قريب وسنرى قريبا مدى الذل والهوان الذي سيقع فيه الاعداء.

 
رقم : 983690
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
النية الخفية لخطة بناء الجدار الحدودي العراقي مع سوريا
النية الخفية لخطة بناء الجدار الحدودي العراقي مع سوريا
14 آذار 2022
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
14 آذار 2022
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
14 آذار 2022
الحرس الثوري: قصفنا مركز المؤامرات الصهيونية في أربيل
الحرس الثوري: قصفنا مركز المؤامرات الصهيونية في أربيل
13 آذار 2022
إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد
إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد
13 آذار 2022
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
12 آذار 2022
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
12 آذار 2022
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
12 آذار 2022
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
12 آذار 2022
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
12 آذار 2022
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
12 آذار 2022
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
11 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!