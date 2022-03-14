ردود الأفعال على العملية البطولية لحرس الثورة الاسلامية في أربيل

وقال الحرس الثوري الايراني: قصفنا أمس، المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في أربيل بالصواريخ، ونحذر الكيان الصهيوني مرة أخرى أن تكرار أفعاله الشريرة سيقابل برد حازم ومدمر، كما نؤكد للشعب الايراني أن أمن واستقرار البلاد، خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الايرانية".



وفي هذا الصدد قالت كتائب حزب الله العراق، إن القصف الإيراني لقاعدة متقدمة للكيان الصهيوني ينبئ بمرحلة صراع من نوع آخر، مجدداً الدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد.



وجاء في بيان لها "إنّ عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ والتي قُتل فيها عددٌ من ضُبّاط الموساد الإسرائيليّ فضلا عن الجرحى؛ لهي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق".



وأضاف البيان: "نُجَدّدُ التأكيدَ على وجوب إخراج القواعد العسكريّة، ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من بلادنا، لِإبعَادها عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه".



وتابع: "نقولُ للَّذينَ تَعَالَت أصواتهم، وتباكت على السيادة، وأدانت قصف القواعد الصهيونيّة: أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة؟!".



وأعلن حرس الثورة الإسلامية أمس الأحد أنه استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل بصواريخ قوية ودقيقة.



وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.



بدورها اصدرت حركة النجباء بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له أربيل، مؤكدة أن القصف حصل على أوكار الصهاينة.



ورحبت النجباء في البيان بـ الدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق في تواجد الموساد في كردستان.



من جهتها باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رد حرس الثورة الاسلامية على جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر استهداف قواعده السرية في أربيل بمنطقة كردستان العراق.



وقالت الجبهة في بيان إن الرسالة الإيرانية الصاروخية تؤكد أن اليد العليا في الصراع هي للمقاومة، واضافت أن إيران أثبتت قدرتها على إيلام العدو وردعه، مشيرة الى أن الرد الإيراني يصب في إطار تعزيز ثقافة المقاومة.



ودعا البيان قادة العدو وأدواته الى إعادة حساباتِهم، والاتعاظ من هذا الرد.



وفي وقت سابق من يوم الاحد، أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ودقيقة.



وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.



من جانبها باركت لجان المقاومة في فلسطين، الرد الإيراني عبر استهداف مقر الموساد الإسرائيلي في منطقة كردستان العراق.



قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، إنّ “هذا الرد القوي من قبل إيران جاء تنفيذاً للوعد والعهد الذي أخذه حرس الثورة على نفسه بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر من دون رد”، مشدداً على أنّ “كيان الاحتلال كيان هش وضعيف ولا تلجمه وتردعه إلا المقاومة الحقيقية، وعلى الأمة التوحد من أجل اقتلاعه من منطقتنا”.



من جهتها باركت حركة المجاهدين الفلسطينية “العملية النوعية التي استهدفت مصالح وأمن الصهاينة في المنطقة، والتي تؤكد أن العدو الصهيوني لا تلجمه إلا لغة القوة ولا يذعن الا لضربات المقاومة”.



وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن أمس الأحد أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ودقيقة.



وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.