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الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 09:48
تعليقا على القصف الايراني لقاعدة صهيونية في أربيل..

كتائب حزب الله: يجب إخراج القواعد العسكرية والمخابرات الأجنبية من العراق

كتائب حزب الله: يجب إخراج القواعد العسكرية والمخابرات الأجنبية من العراق
وجاء في بيان لها "إنّ عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ والتي قُتل فيها عددٌ من ضُبّاط الموساد الإسرائيليّ فضلا عن الجرحى؛ لهي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق".

وأضاف البيان: "نُجَدّدُ التأكيدَ على وجوب إخراج القواعد العسكريّة، ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من بلادنا، لِإبعَادها عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه".

وتابع: "نقولُ للَّذينَ تَعَالَت أصواتهم، وتباكت على السيادة، وأدانت قصف القواعد الصهيونيّة: أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة؟!".

وأعلن حرس الثورة الإسلامية أمس الأحد أنه استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.
مصدر : وكالات
رقم : 983694
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