الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 09:49

قائد الجيش الايراني: قدرتنا المتفوقة بالمسيّرات ستحدد مصير ساحة المعركة

قائد الجيش الايراني: قدرتنا المتفوقة بالمسيّرات ستحدد مصير ساحة المعركة
وقال اللواء موسوي في تصريحه الاحد خلال اجتماع المجلس الاعلى لقادة القوة الجوية للجيش في الاشارة الى تصريحات قائد الثورة حول جهاد التبيين: ان تاكيدات سماحته في هذا المجال تعد جهادا فوريا ودقياق جدا وذكيا، ذلك لان اعداء البلاد يسعون عبر بث الاكاذيب وقلب الحقائق ليسلبوا من الشعب الايراني الحمية الدينية والوطنية والقيم الانسانية السامية.

واضاف: أن القوة الجوية وعلى مدى الاعوام الـ 43 الماضية زاخرة بالملاحم والفخر والرفعة وقد تخطت بشموخ في ظل الحظر الكامل سنوات الدفاع المقدس الثماني كما قامت منذ ذلك الحين لغاية الان بتنفيذ اي مهمة بنجاح وشموخ.

واشار الى الاكتفاء الذاتي في القوة الجوية قائلا: ان الاكتفاء الذاتي في البلاد بدا من القوة الجوية من خلال تصنيع القطع الغيار الذي يعد من اعماله الكبرى ويعتبر الان الى جانب الطائرات الماهولة قوة متفوقة في مجال الطائرات المسيرة وفي ظل البرنامج العشريني الذي يتابعه سيلعب مستقبلا الدور الاساس في تحديد مصير ساحة المعركة. هذه المفاخر تحققت بالعزة والاستقلال وعلى يد شباب البلاد الاعزاء تحت قيادة امامي الثورة الاسلامية.
رقم : 983695
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
النية الخفية لخطة بناء الجدار الحدودي العراقي مع سوريا
النية الخفية لخطة بناء الجدار الحدودي العراقي مع سوريا
14 آذار 2022
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
14 آذار 2022
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
14 آذار 2022
الحرس الثوري: قصفنا مركز المؤامرات الصهيونية في أربيل
الحرس الثوري: قصفنا مركز المؤامرات الصهيونية في أربيل
13 آذار 2022
إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد
إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد
13 آذار 2022
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
12 آذار 2022
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
12 آذار 2022
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
12 آذار 2022
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
12 آذار 2022
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
12 آذار 2022
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
12 آذار 2022
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
11 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!