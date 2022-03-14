وزير الخارجية الأوكراني: لم نعد نعوّل على الناتو في حماية بلادنا

وقال كوليبا رداً على الصحفيين حول مدى استعداد الناتو لحماية أوكرانيا: "عندما تسألني عما إذا كان الناتو سيحمينا. حسناً، لا أتوقع ذلك".



وأضاف: "نطلب شيئاً بسيطاً للغاية هو تسليح أوكرانيا، وعلينا الباقي. زودونا بكل الأسلحة اللازمة، وسنقاتل من أجل أرضنا وشعبنا بأنفسنا".



الوزير الأوكراني أشار إلى أنّ بلاده تعتبر المسألة الأكثر إلحاحاً في عملية تزويدها بالمساعدة العسكرية الأجنبية هي توفير الطائرات المقاتلة، قائلاً: "الطلب الأعلى هو على الطائرات والطائرات المقاتلة، لأنه وللأسف، لا يمكن مقارنة قُوّة القوات الجوية لروسيا وأوكرانيا".



وأضاف كوليبا: "نحن بصراحة لا نفهم كل التفسيرات المقدمة لنا حول سبب عدم نقل هذه الطائرات، وسنواصل الضغط على داعمينا الأجانب في جميع الاتجاهات، وسنطلب هذه المساعدة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين".



ووصف الوضع بأنه "نوع من اللغز الدبلوماسي. فمن ناحية، الكل مستعد لذلك، ومن ناحية أخرى لا يحدث شيء، ولا نحصل على الطائرات. هذا يذكرني بلعبة تنس الطاولة، عندما يرمي كل جانب الكرة إلى الآخر".



إلى ذلك، اعترف بأن "نقل المقاتلين الأجانب إلى كييف لن يكون تصعيداً للصراع، ومع ذلك، نحن بحاجة للدفاع عن أنفسنا".



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل 180 مقاتلاً أجنبياً بالضربات الجوية التي استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في لفوف.



وأعلنت وزارة الخارجية البولندية الثلاثاء الماضي استعدادها لإرسال جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" وعددها 28 مقاتلة إلى قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، لتنقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قال عنه المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، إن "واشنطن لا تعتبر اقتراح وارسو مقبولاً بنقل طائرات عسكرية إلى كييف عبر الولايات المتحدة".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي أنّ المخابرات "خلصت إلى أن نقل مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا قد يُفهم خطأ على أنه تصعيد، وقد يؤدي إلى رد فعل روسي كبير ربما يزيد احتمالات تصعيد عسكري مع حلف شمال الأطلسي"



من جهته، قال متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "استخدام شبكة المطارات الخاصة بالدول المجاورة لتأهيل الطيران الحربي الأوكراني واستخدامها لاحقاً ضد القوات الروسية سنعتبره تورطاً لقوات هذه الدول في النزاع".



يُذكر أن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، قال إنَّ "القرار بشأن نقل أيِّ معدّاتٍ إلى أوكرانيا مرتبطٌ بالدول، ونتحاور مع شركائنا حول ذلك".



وأضاف بلينكن: "نتشاور عن كثب مع بولندا حول التحديات اللوجستية إزاء اقتراحها بتوفير مقاتلاتٍ لأوكرانيا"، مؤكِّداً في الوقت عينه أنَّ "اقتراح بولندا شائكٌ ومعقَّدٌ، لذا علينا أن نتوخّى الحذر".



وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنَّ "برلين ستواصل الدعم المالي لأوكرانيا"، وأضاف "لكن لن يتمَّ تسليمها طائرات مقاتلة".