تجمع علماء جبل عامل يدعو العالم الى حماية مواطني بلاد الحجاز

اسلام تايمز (لبنان) - استنكر تجمع علماء جبل عامل بلبنان، في بيان، ما قامت به السلطات السعودية، من إعدام مواطنين ابرياء محكومين ظلما، مستغربا سكوت العالم عن هذه الجريمة النكراء التي تشكل انتهاكا صارخا لجميع حقوق الإنسان.