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الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 16:06

الكاظمي يصل إلى موقع سقوط الصواريخ في أربيل

الكاظمي يصل إلى موقع سقوط الصواريخ في أربيل
يذكر أن حرس الثورة الإسلامية أعلن أمس الأحد أنه استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.

وكشف مصدر مطلع لقناة العالم ان عملية حرس الثورة الاسلامية جاءت ردا على غارة جوية بالطيران المسير شنها الكيان الصهيوني قبل فترة وجيزة على منطقة ماهيدشت الواقعة في محافظة كرمانشاه غربي ايران.

وفيما اشار المصدر الى ان المبنيين المستهدفين في عملية اربيل يمتازان بالاستحكام التام وتحميهما قوات خاصة وكانا مخصصين للتجمعِ والاستجمام للقوات الاسرائيلية في كردستان العراق، اكد سقوط ثلاثة قتلى واصابة سبعة آخرين حالة بعضهم خطرة وقال انه تم نقلهم بالإسعاف الجوي.

كما لفت المصدر الى ان ايران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات كيان الاحتلال الاسرائيلي داخل كردستان العراق دون ان تلق استجابة وتابع ان العراق يمنع اتباع هذا الكيان من السفر اليه لكنهم للاسف يتواجدون في كردستان العراق بأجواء آمنة لا توفرها الدول الاخرى.
رقم : 983751
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