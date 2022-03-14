الشيخ الخالصي: لم يعد خفياً الحضور الدائم للموساد في شمال العراق

وكتب الشيخ الخالصي على صفحته الشخصية في تويتر: بعد أن أعلنت القيادة الانفصالية استفتاء التقسيم وحضره عرابو الصهيونية في شمالنا العزيز؛ لم يعد خفياً الحضور الدائم والعلني للموساد الصهيوني الذي ظل يصدّر ارهابه وسيارات القتل المفخخة إلى داخل العراق، كما ظل يصدّر ارهابه إلى دول الجوار مع ممارسات التجسس الدائمة على الوطن وجواره.



وأضاف أن شمال العراق صار منطلقاً للعدوان والتآمر على ابناء الامة في كل مكان خصوصاً في العراق وايران وتركيا، فماذا ينتظر الصهاينة وعملاؤهم غير هذه الردود المفجعة؟!.



وتساءل الشيخ الخالصي، كيف تدان ردود الافعال ولا تدان الافعال الارهابية ومنها اعدام 41 شخصاً من ابناء الجزيرة العربية دفعة واحدة وبتهم زائفة لا تستطيع اثباتها المحاكمات الهزيلة والمسيرة للانظمة التابعة والمهرولة نحو التطبيع.