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الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 16:33

الخارجية الصينية: على أمیرکا أن توضح بشأن نشاطها البيولوجي في أوكرانيا

الخارجية الصينية: على أمیرکا أن توضح بشأن نشاطها البيولوجي في أوكرانيا
وأعلن متحدث الخارجية الصينية مطلب بلاده بخصوص النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا.

وقال متحدث الخارجية الصينية، في الإشارة إلى معلومات عن مختبرات بيولوجية تموّلها الولايات المتحدة في أوكرانيا تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، إن الولايات المتحدة يجب أن تفتح هذه المختبرات أمام الخبراء الدوليين لكي يتفقدوها ويطلعوا على نشاطاتها.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، تقوم عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بأنشطة طلبتها وزارة الدفاع الأمريكية، كما أشار إلى ذلك متحدث الخارجية الصينية.

وشدد متحدث الخارجية الصينية على ضرورة أن تقدم أمريكا إيضاحا بشأن الأعمال التي خصصت أمريكا مبلغ 200 مليون دولار لتمويلها وحول الجراثيم التي تناولتها الأبحاث الأمريكية.

وتساءل، في الإشارة إلى إزالة جميع الوثائق المناسبة من موقع السفارة الأمريكية في أوكرانيا: ماذا يحاولون إخفاءه.

وقد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المختبرات البيولوجية التي أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار عليها في أوكرانيا تعاملت، مثلا، مع الجراثيم المسببة للطاعون والقرحة السيبيرية.

ووفق الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، يوجد أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا. وتم إجلاء جميع مستلزمات مواصلة النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي من أوكرانيا قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من الأسلحة والنشاطات العسكرية في 24 فبراير/شباط 2022.
مصدر : وكالات
رقم : 983759
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