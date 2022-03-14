كتلة الوفاء اللبنانية ترفض اعتماد سعر الصرف الجديد

ورفض فضل الله باسم كتلة “الوفاء للمقاومة” اعتماد سعر الصرف على اساس 20 الفا ليرة للدولار سواء في تقدير النفقات او الواردات”.



من جهته، دعا النائب علي عمار الى “التفاوض مع شركات استيراد المشتقات النفطية لتوفير محروقات باسعار مخفضة للمستشفيات”.

