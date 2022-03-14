الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 21:26

أوغلو: على حكومة طالبان اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بها

أوغلو: على حكومة طالبان اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بها
وقال تشاووش أوغلو في تصريح في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن "الاعتراف بحكومة طالبان كان موضوعا للنقاش في المنتدى"، مشيرا إلى "أننا ركزنا على أهمية الاعتراف بالنسبة للشعب الأفغاني".

وأشار إلى أنه "من دون هذا الاعتراف، فإن العديد من المشاكل لن تحل.. هناك أنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية والمبادرات، لكن بدون الاعتراف لن يتمكن الشعب الأفغاني من التغلب على العقبات"، مضيفا: "الإمارة الإسلامية أصدرت حتى الآن رسائل وإعلانات إيجابية، لكن لم يتم تطبيقها".

وشدد تشاووش أوغلو على أنه "يجب على السلطات الحكومية الحالية في كابل أن تتخذ خطوات عملية للاعتراف بها"، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل مع حكومة طالبان لكنها ليست في عجلة من أمرها للاعتراف بها، "لأننا مثل بقية العالم نحتاج إلى رؤية الخطوات التي يتم اتخاذها بشكل ملموس".

يذكر أن وفد من أفغانستان برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي، شارك بمنتدى أنطاليا. وتحدث متقي عن الوضع في أفغانستان والتقى على هامش المنتدى العديد من مسؤولي الدول.
مصدر : وكالات
رقم : 983800
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دك وكر الموساد في أربيل بالصواريخ.. وإكذوبة "وكلاء إيران"
دك وكر الموساد في أربيل بالصواريخ.. وإكذوبة "وكلاء إيران"
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
14 آذار 2022
النية الخفية لخطة بناء الجدار الحدودي العراقي مع سوريا
النية الخفية لخطة بناء الجدار الحدودي العراقي مع سوريا
14 آذار 2022
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
14 آذار 2022
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
14 آذار 2022
الحرس الثوري: قصفنا مركز المؤامرات الصهيونية في أربيل
الحرس الثوري: قصفنا مركز المؤامرات الصهيونية في أربيل
13 آذار 2022
إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد
إيران تعلق المحادثات مع السعودية في بغداد
13 آذار 2022
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
قائد الثورة: نخبنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي
12 آذار 2022
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
إيران تكشف عن سلاح لحماية المواسع الحساسة
12 آذار 2022
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
طهران: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين
12 آذار 2022
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
الرئيس الايراني: يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد
12 آذار 2022
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اعماله الاجرامية والارهابية
12 آذار 2022
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
12 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهب ثروات الشعب اليمني على الطريقة الإماراتية الخاصة
الرئيس الايراني: اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
زيلينسكي.. الرجل الذي كان يثق كثيرا بأمريكا
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!