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الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 21:33

السيد الحوثي: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار

السيد الحوثي: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار
وخلال اللقاء، قال السيد عبدالملك: "إن العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فبأسعار مرتفعة"، لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته.

وأشار إلى أن العدو يتعمد ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار منذ بداية العدوان وإلى اليوم.

كما دعا لتعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء وللتعاون بين الأهالي والدولة، حاثاً على تثبيت الصلح العام ومنع الثارات وحلها وديا من قبل الوجاهات.

وشدد السيد عبدالملك على التصدي لكل محاولات التفرقة، والسعي نحو الأخوة والاعتصام، مضيفاً بقوله: "نمد يد الإخاء والتعاون والتفاهم لكل أبناء شعبنا".
رقم : 983801
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