التحاق العشرات بعمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

ففي مدينة دير الزور تواصلت في صالة العامل عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة حيث أعرب عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم ودعوا جميع المطلوبين للالتحاق بهذه التسوية.



وفي ريف حلب تستمر تسوية أوضاع المطلوبين ضمن مراكز التسوية التي تم افتتاحها في دير حافر وتل عرن وسط أجواء من الارتياح والإجراءات الميسرة التي أشاد بها كل من انضم للتسوية اليوم مؤكدين أنها فرصة للعودة من جديد وفتح صفحة جديدة عنوانها البناء وإعادة الإعمار.



كما استمرت أيضاً في بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي عمليات تسوية أوضاع العشرات ضمن مركز التسوية الذي تم افتتاحه في البلدة.



وتتواصل في صالة العامل بدير الزور وريفي الرقة وحلب عمليات تسوية الأوضاع لإتاحة الفرصة أمام كل المشمولين بها.