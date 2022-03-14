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الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 22:09
لافروف: روسيا وقطر اتفقتا على خطوات لتعزيز التجارة بينهما
مصدر :
وكالات
رقم :
983809
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