لافروف: روسيا وقطر اتفقتا على خطوات لتعزيز التجارة بينهما

اسلام تايمز (روسيا) - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري اليوم الاثنين، بأن روسيا وقطر اتفقتا على خطوات لتعزيز التجارة بينهما.