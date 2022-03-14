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الاثنين 14 آذار 2022 ساعة 22:28

استخبارات الحرس الثوري تفكك خلية تخريبية في منشأة فوردو

استخبارات الحرس الثوري تفكك خلية تخريبية في منشأة فوردو
وفي التفاصيل فقد تمكنت استخبارات حرس الثورة الاسلامية في تفكيك خلية كانت تحاول القيام باعمال تخريبية في منشأة فوردو واعتقال جميع عناصرها .

يشار الى ان ضباط الاستخبارات الإسرائيلية الذين كانوا يحاولون الاقتراب من موظف يعمل في قسم IR6 في منشأة فوردو النووية، قاموا أولا بتجنيد أحد جيران هذا الموظف ومنحوه نقودا واشتروا له جهاز كمبيوتر محمولا ومنحوه رموزا وهاتفا خلويا وعلموه كيفية التواصل بشكل آمن خلال فترة قصيرة .

وبعد ذلك يقتربون من موظف المنشأة لجمع المعلومات ، ويتم تبادل جميع الأجور بالنقد والعملات الرقمية بحيث لا يبقى أي أثر لها.

ضابط التجسس الإسرائيلي، وتحت غطا شركة هونغ كونغية وبمساعدة وسيط يتواصل مع موظف فوردو، وخلال هذه العملية يتقدم بطلب للحصول على برمجيات ويقترب من المسؤول خطوة بخطوة.

هذا الشخص، الذي استمر في التعاون مع الجاسوس بعد معرفة هويته ايضا ، لم يكن يعلم أن كل هذه الخطوات كانت تتم باشراف تام من قبل عناصر جهاز استخبارات الحرس الثوري .

وبذلك تمكنت قيادة الحرس النووي بمساعدة قيادة مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري، من منع إحدى عمليات التخريب الكبرى للمنشآت النووية بالبلاد، لان الشبكة كانت تحاول تنفيذ مأربها قبل عطلة عيد النوروز.
رقم : 983815
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