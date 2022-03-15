عبداللهیان: ندعم اي جهد سياسي لحل ازمة اوكرانيا

وتم في هذا الاتصال الهاتفي البحث وتبادل وجهات النظر حول ازمة اوكرانيا وضرورة الحفاظ على الاماكن الدبلوماسية وارسال المساعدات الانسانية والقضايا الثنائية.



وشرح وزير الخارجية الايراني مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على معارضة الحرب وضرورة الاهتمام بسبل الحل السياسي والحوار الدبلوماسي، ووصف بالمهم الاجتماع الاخير بين وزيري الخارجية الروسي والاوكراني في تركيا، مؤكدا اهمية استمرار وتعزيز المسار السياسي.



واشار امير عبداللهيان الى جذور ازمة اوكرانيا وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم اي جهد سياسي لحل وتسوية هذه الازمة. نحن ومن دون اتخاذ نهج مزدوج، نعارض الحرب في اوكرانيا وافغانستان واليمن وغيرها.



ونوه وزير الخارجية الايراني كذلك الى ارسال مساعدات انسانية من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية للاجئين الاوكرانيين في الحدود مع بولندا وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل التنسيق مع وزير الخارجية البولندي بصدد ارسال فريق طبي من الهلال الاحمر للحدود المشتركة بين اوكرانيا وبولندا لمساعدة اللاجئين.



كما دعا الحكومة الاوكرانية للمساعدة بانقاذ اسرة ايرانية مؤلفة من 4 افراد عالقين في احدى مناطق النزاع للخروج منها بسلام.



وزير خارجية اوكرانيا يثمن موقف ايران المعارض للحرب



من جانبه ثمّن وزير خارجية اوكرانيا ديمتري كولبا، موقف ايران المبني على معارضة الحرب وارسال المساعدات الانسانية للحدود المشتركة بين اوكرانيا وبولندا لمساعدة اللاجئين الاوكرانيين.



وقال: ان الحكومة الاوكرانية تبذل اقصى جهودها للحفاظ على الاماكن الدبلوماسية ومنها المتعلقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.



واكد كولبا موقف بلاده الداعي لوقف الحرب والنزاع واشار الى محادثاته الاخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا ضرورة مواصلة المحادثات لانهاء الازمة.



واشاد بموقف ايران المعارض للحرب، داعيا ايران لتقديم الدعم السياسي لوقف الحرب.