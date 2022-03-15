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الثلاثاء 15 آذار 2022 ساعة 09:58
استشهاد شاب فلسطيني واصابة 3 آخرين في مخيم بلاطة
وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، ان المواطن نادر هيثم ريان (17 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال فيما أصيب 3 مواطنين آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
983901
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