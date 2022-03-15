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الثلاثاء 15 آذار 2022 ساعة 10:20

تواصل انتهاكات الاحتلال من اعتقالات واقتحام للأقصى

تواصل انتهاكات الاحتلال من اعتقالات واقتحام للأقصى
في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين، وهم: طارق أنور دعيس (40 عاما)، وبشير خالد عبد الحفيظ الرجبي (35 عاما)، وإسماعيل عمرو، وعامر القواسمي من المدينة، وذلك عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، والشاب عوده محمود الحروب من بلدة دير سامت جنوب غرب المحافظة

ومن بلدتي السموع ويطا جنوب الخليل اعتقلت أيمن أحمد عبد الله أبو عواد، وعاطف علي حسن رباع، ويحيى عيسى صالح العمور، ومنذر عودة المهاينة، وفتشت منازلهم وعاثت خرابا بمحتوياتها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم: الأسير المحرر احمد قاسم الشيخ، وخليل قاسم الشيخ، من قرية مراح رباح، وعباس محمد شحادة من شارع الصف وسط المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين اعتقلت مهند منير ملحم، ومحمد طارق ملحم، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة بلعا، شرق المحافظة.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أديب (54 عاما) من حي وادي قدوم في بلدة سلوان، جنوب المسجد الاقصى المبارك، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عنان جهاد أبو مطاوع (38 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في المدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت النار وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة المحامي براء جودت الريماوي (28 عاماً)، بعد أن حطمت باب منزله، وعبثت بمحتوياته في بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية لـ"وفا"، بأن 60 مستوطنا اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الزوارق الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين غرب ميناء رفح.

وأضاف أن إطلاق النار أجبر الصيادين على مغادرة المكان دون إصابات في صفوفهم.
مصدر : وكالات
رقم : 983905
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