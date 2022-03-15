اليابان تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء أن العقوبات الجديدة، التي تفرضها طوكيو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تقضي بتجميد الحسابات في اليابان في حال العثور عليها وكذلك حظر تحويل الأموال بالنسبة للأشخاص المشمولين بهذه العقوبات.



وتشمل العقوبات الجديدة رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نائب مجلس الدوما الروسي غينادي زيوغانوف ونواب مجلس الدوما يوري أفونين ويفغيني بيسونوف وليونيد كلاشنيكوف وفلاديمير كاشين ونيكولاي كولوميتسيف وغيرهم.



كما تضم قائمة العقوبات الجديدة أسماء رئيس مجلس المدراء لمجموعة شركات "رينوفا"، فيكتور فيكسيلبيرغ وأقرباء رجل الأعمال يوري كوفالتشوك وخاصة كيريل كوفالتشوك وبوريس كوفالتشوك وكيرا كوفالتشوك وستيبان كوفالتشوك وتاتيانا كوفالتشوك.