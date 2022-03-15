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الثلاثاء 15 آذار 2022 ساعة 14:48
الجيش السوري يشتبك مع مجموعات مسلحة في ريف درعا
وأفادت مصادر في درعا بأن ذلك جاء استجابة لرغبة الأهالي بتخليصهم من بقايا الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بعمليات الاغتيال وزرع العبوات والفوضى، حيث اشتبكت وحدات من الجيش والقوى الأمنية مع المسلحين وأصابت عددا منهم.
مصدر :
وكالات
رقم :
983943
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