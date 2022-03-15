نائب ليبي: ستيفاني وليامز تنحاز لحكومة الدبيبة

وأضاف في حديث صحفي، إن المستشارة الأممية لا ترغب في الحل والاتفاق الذي جرى بين الليبيين وانبثقت عنه الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، حسب قوله.



وتابع طلال الميهوب: "إن ستيفاني ترغب في أن يكون أي سيناريو الحل بيدها، خاصة في ظل شبهات قد تطال البعثة في ليبيا حول علاقتها بحكومة عبد الحميد الدبيبة" دون أن يحدد طبيعة الشبهات.



وحذر الميهوب من الخوض في الحديث عن قوانين أو أي أمور هي من اختصاص مجلس النواب.



وشدد على أن المبعوثة الأممية "تسعى لعرقلة الحل الليبي- الليبي، وذلك من أجل الإبقاء على مسار الأزمة الليبية تحت سيطرة البعثة"، وأنه رغم هذه المحاولات ستدخل الحكومة الجديدة إلى طرابلس.



وطالب الميهوب بضرورة التحقيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انحياز البعثة الأممية للطرف الذي يملك "المال"، حسب نص تعبيره.



من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن التقارير التي تشير إلى وجود رغبة أمريكية لمد أجل حكومة عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة.



وبشأن وجود محادثات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا، قال السفير الأمريكي في مقابلة، إنه "علم عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يجرِ تحديد مقرها حتى الآن".



وأكد أن "الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات، لكنها ليست مبادرة أمريكية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للمنظمة ستيفاني وليامز عبَّرتا عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة".