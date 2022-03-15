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الثلاثاء 15 آذار 2022 ساعة 19:14
روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي ترودو
وجاء في بيان الوزارة، أن "موسكو فرضت عقوبات اقتصادية على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو واثنين من وزرائه هما وزيري الخارجية والدفاع".
وأضاف: "ضمت روسيا أكثر من 300 برلماني كندي إلى (القائمة السوداء)".
رقم :
983976
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