استمرار ردود الأفعال على ‘‘ مجزرة شعبان الكبرى‘‘

وأصدر نواب مجلس الشورى الإسلامي الیوم الثلاثاء بیانا نددوا فيه جريمة النظام السعودي في إبادة المسلمين.



وجاء في البيان: يواجه العالم أحداثا مختلفة في هذه الأيام، وكالعادة، تسببت الولايات المتحدة وعملائها الغربيون في العديد من المصاعب للعالم انطلاقا من النزعة الاستكبارية لهذا الشيطان الأکبر.



وأدان البیان: قطع النظام الوحشي في المملكة العربية السعودية رؤوس أكثر من 80 شخصا بمن فيهم مناضلين من أجل الحرية في ظل التوترات الدولیة والمطامع والميول التوسعية للناتو بقيادة الولايات المتحدة التي تفتعل الأزمات بالعالم.



وتابع : قامت السعودية بتدمیر البنية التحتية في الیمن، وترتکب أبشع الأعمال بحق الشعب اليمني المظلوم أمام أعين المجتمع الدولي والمتشدقین عن حقوق الإنسان، کما يواصل النظام السعودي عمليات القتل المروعة داخل السعودية يوميا.



وقال النواب في هذا البيان: ندین هذه الجریمة النکراء، وندعو وزارة الخارجية الإيرانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن أثناء قيامها بواجباتها المستنيرة على الساحة الدولية.



وفي سياق متصل أكدت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، معارضة بلادها عقوبة الإعدام بشدة وفي كل الظروف، في إشارة إلى حملة الإعدامات الجماعية التي وقعت في السعودية مؤخراً.



وعبّرت ميلينج عن صدمتها حيال الإعدام في السعودية، قائلةً: "لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً".



وأضافت: "سنواصل التعبير لنظرائنا السعوديين عن مخاوف بريطانيا، من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية. ونحن نسعى إلى مزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات".



وتابعت قائلةً: "لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، إنّ لندن تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.



وأضاف: "تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف في أي دولة كمسألة مبدأ، ونحن نثير بشكل روتيني قضايا حقوق الإنسان مع دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسنثير أحكام الإعدام التي نفذت يوم السبت مع الحكومة في الرياض".





ولم يكتف النظام السعودي بجريمته المروعة التي يندى لها جبين الإنسانية، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 من شباب القطيف اعتقلهم على خلفية سياسية، بل عمد إلى تهديد ذويهم ومنعهم تشييعهم وحتى استلام جثامينهم.



وتعد "مجزرة شعبان الكبرى" المجزرة الثالثة التي يعدم فيها النظام السعودي عشرات الشبان الأبرياء على خلفية سياسية، بما يخالف الدساتير والأعراف الإنسانية، وقد عمد إلى دفن جثامين الشهداء بمقابر جماعية وبشكل سري، ولم يُعلِم حتى عوائلهم بمكانها، كما هدد هذه العوائل لمنعها من إقامة مجالس العزاء والفاتحة على أرواحهم، ولو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.



وأقدم جهاز المباحث العامة على استدعاء عددٍ من عوائل الشهداء استمرارًا بمُسلسل الترهيب والوعيد، بينما تشهد بلدة العوامية حركة استنفار عسكرية شديدة، تتخللُها حركة كثيفة للدوريات ومركبات جهاز المباحث العامة، لمراقبة بيوت الشهداء بغرض منع المعزين من الوصول إليها.



هذا وقد اتفق بعض القائمين على الحسينيات والمساجد على عدم نشر مظاهر الزينة والاحتفال بالنصف من شهر شعبان لهذا العام، والاكتفاء بأداء أعمال العبادة والدعاء تضامنًا مع العوائل المنكوبة، وحدادًا على أرواح شهداء الإعدام.



وكان النظام السعودي قد أقدم يوم السبت 12 مارس/ آذار 2022 على ارتكاب مجزرةٍ جماعية جديدة، هي الثالثة ضمن مسلسل الإعدامات الوحشية،، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 على خلفية سياسية بعد اتهامهم بـ"قضايا الإرهاب"، و3 يمنيين من حركة أنصار الله.