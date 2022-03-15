قائد الثورة يعزي برحيل آية الله علوي جرجاني

وجاء نص رسالة قائد الثورة كالتالي:



بسم الله الرحمن الرحيم



أعزي رحيل العالم الرباني آيةالله الحاج السيدمحمدعلي علوي جرجاني رضوان الله عليه لحوزة قم العلمية ولجميع طلابه ومريديه ومقلديه، وخاصة لأهالي محافظة كلستان المؤمنين الذين كان لهم ولاء خاص لهذا الرجل الجليل ووالده المبجل المرحوم آيةالله الحاج السيدسجاد علوي، كما أتقدم بالتعازي للعائلة الكريمة ولأولاد الفقيد الكرام.



لطالما كان هذا المرجع المعظم في مختلف قضايا الثورة والوطن إلى جانب الشعب وداعما لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وقد قدم خدمات قيمة، ستكون مدعاة للنعمة والرحمة الإلهية إن شاء الله.. أسأل الله عز و جل علو الدرجات له أن يحشره مع أجداده الطاهرين.