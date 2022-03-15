زيلينسكي: ندرك بأن باب الانضمام للنيتو غير مفتوح أمام أوکرانیا

وقال زيلينسكي بكلمة ألقاها في اجتماع لقادة دول "قوات المشاة الموحدة" : "من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. نحن نتفهم ذلك نحن أشخاص محترمون. لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".



يذكر أن "قوة المشاة المشتركة"، تأسست في عام 2014، بقيادة بريطانيا ولكن لا تشارك كقوات دائمة فيها، ويضم الاتحاد دول الدانمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا، وتجري تدريبات عسكرية مشتركة وبشكل دوري.



هذا وصرح الممثل الدائم للولايات المتحدة في الناتو، اليوم الثلاثاء، أن الحلف لا يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.



وكانت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، قد صرحت أن زيلينسكي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت فيريشوك، في لقاء مع قناة "بي إف إم تي": "رئيسنا مستعد للقاء بوتين. إنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات. يحظى رئيسنا بالدعم الكامل من السكان 90%، وقد منحه الشعب تفويضا كاملا للمفاوضات من أجل الحماية".