تفاعل دولي ول استهداف ايران لمقر الصهاينة في اربيل

وفي مراسم بحضور قادة وكوادر حرس الثورة قال العميد إسماعيل قاآني: إن الوقوف بوجه قوى الإجرام مفخرة لنا والصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع.



وأضاف أن: اليوم الأميركيون يخشون فصائل المقاومة في المنطقة، ويقولون إنه لم يعد لدينا قوة قتالية في العراق.



وتعليقا على هجوم أربيل قال العميد قاآني: إنه لمخز أن ينام الصهاينة خائفين ويرتجفون في الليل خشية أن يستفيقوا وقد فقدوا بعض تراب الأراضي المحتلة.



وصرح قائلا إن: سيد المقاومة السيد نصرالله تحدث بصراحة عن إنتاج واسع لصواريخ ومسيرات حزب الله اللبناني، وهو أمر مرعب وقاتل جدا للكيان الصهيوني.



وفي جانب آخر من حديثه شدد على أن: الشباب اليمني ذو العزيمة تمكن من التوصل إلى تقنيات صنع السلاح والعتاد والصواريخ والمسيرات، وأعرب عن مقاومته لتحالف العدوان.



وفي هذا السياق اعتبرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان في بيان “أن إحباط الحرس الثوري الإيراني لعملية إرهابية تخريبية لمنشأة “فردو النووية” صفعة موجعة وقوية للعدو الصهيوني الغاشم الذي لا يوفر جهدا سياسيا أو إعلاميا أو أمنيا وحتى عسكريا من أجل ضرب المنشآت الإيرانية النووية.



و أضافت الجبهة أن ما لا شك فيه بعدم وصول مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا إلى خواتيمه المطلوبة والمتوقعة في إثبات الحق الإيراني في امتلاك الطاقة النووية واستخدامها في المجالات العلمية والتكنولوجية والطبية المتطورة هو تصلب العدو الصهيوني الحاقد وطلبه المستمر والملح وتهديداته المتصاعدة لعدم توقيع هذا الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.



وأكدت الجبهة "حق إيران الطبيعي في امتلاك الطاقة النووية للاستخدام العلمي و هذا أمر مشروع, وأنه يجب على العالم أن يطالب بنزع السلاح النووي الصهيوني لأنّه الوحيد الذي يشكّل الخطر المحدق في الشرق الأوسط لا سيما في ظل الصراع معه من أجل تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة كافة".



وحيت الجبهة "جهود الحرس الثوري الإيراني وجهود كل المقاومين والمجاهدين وكل العيون الساهرة لإفشال كل مؤامرات العدو الصهيوني و مخططاته".



وبدورها أشادت اللجنة المرکزية لحرکة فتح الانتفاضة الفلسطينية بـ"استهداف حرس الثورة الاسلامية للقواعد الأمنية الصهيونية في إربيل بـ12 صاروخا، مما أدى إلى تدمير الموقع وقتل عدد من ضباط الموساد الصهيوني".



وأكدت فتح الانتفاضة في بيان لها على وقوفها الدائم إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشیرةً إلی أن: هذه العملية تؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة السيد علي الخامنئي قادرة على إيلام العدو الصهيوني بأي زمان ومكان، وأن لها اليد العليا في الصراع، كما أن اللجنة المركزية تعتبر أن الرد على جرائم العدو الصهيوني لا يمكن أن يتم إلا من خلال لغة القوة التي يفهمها.



وأضاف البيان: أننا في اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكل عام، وللحرس الثوري الإيراني بشكل خاص هذا العمل البطولي، فإننا نؤكد على أن ثقافة المقاومة يجب أن تبقى راسخة في أذهان الجميع، بقيادة محور المقاومة الممتد من إيران إلى دمشق إلى حزب الله إلى اليمن إلى العراق إلى المقاومة الفلسطينية.