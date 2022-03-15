الغاز يشعل فتيل الاحتجاجات في عدن

وطالب المتظاهرون الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطات التابعة لـ”الانتقالي” بمنطقة خور مكسر، بتوفير مادة الغاز المنزلي وعدم بيع حصتهم في السوق السوداء.



وأشار المتظاهرون إلى أن معاناتهم تفاقمت بسبب انعدام مادة الغاز وانعدام خدمات المياه والكهرباء وغياب الصحة طيلة السنوات الماضية.



يأتي ذلك بعد سبع سنوات من الوعود الكاذبة التي يسوقها التحالف لأبناء المحافظات الجنوبية مستغلا أوضاعهم المعيشية للزج بهم في محارق الموت لتحقيق مصالحه الاستعمارية بعد سيطرته على الثروات الطبيعية والسواحل والموانئ التي تحول ايراداتها إلى بنوك أبوظبي والرياض.