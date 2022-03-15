تونس: 'الحزب الدستوري الحر' يهاجم الرئيس سعيد والحكومة المؤقتة

وحسب بيان أصدره الحزب، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية الموجودة في ميزانية الدولة لسنة 2022 رغم قرب الربع الأول من العام على الانتهاء.



واستهجن البيان "سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي، وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان".



واستنكر البيان ما قال إنه "تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية"، منددا بـ"بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".



كما طالب البيان "أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم".



يشار إلى أن تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية، تفاقمت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عددا من الإجراءات الإستثنائية على رأسها تجميد البرلمان، وإقالة حكومة هشام المشيشي.