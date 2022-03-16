عبداللهیان: سنصل الى اتفاق جيد في فيينا اذا تصرف الجانب الاميركي بواقعية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واشار الى اهمية العلاقات مع الصين، واكد على التطوير الشامل لهذه العلاقات، واعتبر ذلك من المحاور الرئيسية وذات الاولوية في السياسة الخارجية لحكومة آية الله السيد ابراهيم رئيسي.



واستعرض وزير الخارجية الايراني احدث اوضاع المفاوضات في فيينا، ووصف نهج الصين فيها بانه بناء واعرب عن ثقته بانه لو تصرف الجانب الاميركي بواقعية سنصل الى اتفاق جيد وراسخ ومستديم بدعم من جميع اطراف التفاوض في فيينا.



واشار امير عبداللهيان الى لقائه ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو وقال: انه تم خلال هذا الاجتماع البحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا وان موسكو اكدت على اداء دور بناء في المفاوضات ودعمها لالغاء الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واعلن وزير الخارجية الايراني استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان المقرر عقده في الصين، وذلك تلبية لدعوة وجهها له نظيره الصيني.



من جانبه اشار وزير خارجية الصين الى المسيرة المتنامية لتطوير العلاقات بين البلدين وقال: ان بكين تعتبر تطوير العلاقات المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية مهما جدا ولا ترى سقفا محددا له.



واعلن "وانغ يي" دعم بلاده الشامل لمسيرة مفاوضات فيينا واضاف: ان بكين تدعم وصول مفاوضات فيينا لالغاء الحظر الى نتيجة نهائية.



وحول انعقاد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان في الصين، وجّه وزير الخارجية الصيني الشكر والتقدير لنظيره الايراني لتلبيته الدعوة التي وجهها اليه للمشاركة فيه.