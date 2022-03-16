جمعية الوفاق تعزي أهالي القطيف في استشهاد 41 من أبنائهم

وفي تعزية نشرتها "الوفاق" عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها ما نصّه "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لابناء القطيف الأعزاء على استشهاد كوكبة من أبنائهم ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يحشرهم الله مع الصديقين والشهداء والصالحين".



وأضافت الجمعية "نؤكد بأن لغة القتل والقمع مرفوضة ومدانة وغير حضارية، ولا تعبر عن منطق العقل والمسئولية، ولا تنتمي لهذا العصر إذ ينبغي أن ترتقي السلطات في ادارة شئونها بالحوار والتفاهم والتعددية والتنوع والسلام الداخلي بعيداً عن سفك الدماء البريئة".



واختتمت بالدعاء "رحم الله الشهداء السعداء وأعلى الله درجاتهم في الجنان".