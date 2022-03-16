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الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 13:23
منظمة الطيران الايرانية تعلن شراء 10 طائرات ركاب
وبيّن " محمد محمدي بخش" في مؤتمر صحفي حضره مراسل " فارس" اليوم الاربعاء، أن متوسط اعمار الطائرات 15 الى 20 عاما.
وأستطرد أن قطاع الطيران المدني ورغم 42 عاما من الحظر الاميركي، لايزال صامدا ويقف على قدميه مع أنه الاكثر تضررا من هذه الاجراءات.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
984118
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