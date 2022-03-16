منظمة الطيران الايرانية تعلن شراء 10 طائرات ركاب

وبيّن " محمد محمدي بخش" في مؤتمر صحفي حضره مراسل " فارس" اليوم الاربعاء، أن متوسط اعمار الطائرات 15 الى 20 عاما.



وأستطرد أن قطاع الطيران المدني ورغم 42 عاما من الحظر الاميركي، لايزال صامدا ويقف على قدميه مع أنه الاكثر تضررا من هذه الاجراءات.