الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 14:02

مساعد الرئيس الايراني يؤكد على انتهاج الدبلوماسية والميدان معا

مساعد الرئيس الايراني يؤكد على انتهاج الدبلوماسية والميدان معا
وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال مراسم احياء ذكرى الشهيد علي تجلائي بور في مدينة تبريز مركز محافظة "آذربيجان شرقي" شمال غرب ايران، اكد رضائي بان الروح الاستشهادية للدفاع عن القيم مثلما تجلت في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) هي التي حققت الاقتدار للبلاد وقال: لقد واجهوا سيلا من مختلف انواع الصواريخ تنهال على رؤوسهم ردا على عدوانهم الذي ادى الى استشهاد اثنين من مقاتلينا في سوريا.

واضاف: ان الكثير من الدول المرتبطة حياتها بالقوى الكبرى في العالم قد اصابها الذل والهوان بينما لم نكن نحن كذلك.

واكد امكانية التقدم الى الامام في احباط الحصار الاقتصادي بالتوكل على الباري تعالى والثقة بالنفس في حين تبذل القوى المناهضة كل جهودها بمختلف انواع الدعاية لسلب الاقتدار الذاتي من الشباب.

وقال رضائي: ان الدبلوماسية والميدان (العسكري) هما معا وينبغي انتهاج كليهما في ظل التوكل على الباري تعالى والثقة بالنفس.

واعتبر تحقيق التقدم في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ التي تصيب بدقة الاهداف المطلوبة بانه من خبرات الحرب الا ان عودة الاقتدار الذاتي للشباب الايراني الذي تبلور في الدفاع المقدس يعد المنجز الاساس.

*علينا القيام بثورة اقتصادية

واكد بانه ينبغي علينا في الظروف الحالية القيام بثورة اقتصادية وقال: انه مثلما قمنا في مرحلة الثورة بثورة سياسية وفي الحرب المفروضة بثورة عسكرية فانه على الحكومة والشعب الان القيام بثورة اقتصادية.

واضاف رضائي: ان الامور لا تتقدم الى الامام حينما تكون الحكومة متفرجة فقط بل عليها هي نفسها الدخول الى المجال الاقتصادي. على الحكومة والشعب الدخول في الثورة الاقتصادية الى جانب بعضهما بعضا.

وقال: ينبغي القيام بعمليات جراحية كبرى لحل القضايا الاقتصادية في البلاد.
رقم : 984125
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
16 آذار 2022
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
16 آذار 2022
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
16 آذار 2022
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
16 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
16 آذار 2022
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
15 آذار 2022
اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران
اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران
15 آذار 2022
العميد مؤمني: الحظر يعرقل مكافحة ايران للشبكات الدولية لتهريب المخدرات
العميد مؤمني: الحظر يعرقل مكافحة ايران للشبكات الدولية لتهريب المخدرات
15 آذار 2022
سرقة القمح والنفط السوريّ من قبل أميركا.. حصار آخر وأهداف خبيثة
سرقة القمح والنفط السوريّ من قبل أميركا.. حصار آخر وأهداف خبيثة
15 آذار 2022
"إسرائيل" وفوبيا انفجار الساحة الفلسطينيّة.. ما مدى احتماليّة حدوث ذلك؟
"إسرائيل" وفوبيا انفجار الساحة الفلسطينيّة.. ما مدى احتماليّة حدوث ذلك؟
15 آذار 2022
هل الانتقادات الخجولة للمجتمع الدولي ستوقف السعودية عن جرائمها
هل الانتقادات الخجولة للمجتمع الدولي ستوقف السعودية عن جرائمها
15 آذار 2022
تدمير مركز صهيوني مهم في أربيل... إنه الحضور الرسمي الخامس لـ "فاتح 110" في العمليات الخارجية
تدمير مركز صهيوني مهم في أربيل... إنه الحضور الرسمي الخامس لـ "فاتح 110" في العمليات الخارجية
15 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً