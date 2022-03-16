إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة

وافاد بيان صادر عن مكتب آية الله علوي جُرجاني اليوم الاربعاء: ان مراسم تأبين المرجع الجليل آية الله العظمى علوي جُرجاني ستقام يوم الخميس (غدا) من قبل قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) بعد اقامة فريضتي صلاتي المغرب والعشاء في مسجد "الامام الحسن العسكري (ع)" في مدينة قم.



واضاف البيان: كما ستقام مراسم التشييع والدفن لهذا العالم الرباني يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا بدءا من مسجد "الامام الحسن العسكري (ع)" نحو مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)".



وكان المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جُرجاني قد وافته المنية عصر امس الثلاثاء عن عمر يناهز 82 عاما في مستشفى "الشهيد بهشتي" بمدينة قم المقدسة بعد فترة معاناة من المرض.